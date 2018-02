"Mupo hüüdlause on Tallinna korravalvur!, mis avab meie tegevuse sisu päris kenasti. Tegeleme avaliku ja heakorra küsimustega, kontrollime ühistranspordis pileti olemasolu, samuti koerte ja kasside pidamise eeskirjadest ja ehitusseadustikust kinni pidamist. Vajadusel teeme koostööd politseiga, reguleerime liiklust, jagame helkureid ja inspekteerime ülekäiguradasid. Tegeleme ka suitsetavate ja alkoholi tarbivate alaealistega, tänavamuusikute, velotaksode, häirival moel kerjajate ja asotsiaalidega," loetleb mupo pressiesindaja Meeli Hunt munitsipaalpolitsei tööülesandeid ja lisab, et aktiivselt tegeldakse ka ennetustööga, käiakse suurüritustel ja koolides.

Küsitluse järgi on mupo tegevusega hästi kursis 38% Tallinna elanikest. Võrreldes viimase uuringuga 2008. aastal on elanike kursisolu märgatavalt paranenud - viimati oli munitsipaalpolitsei tööga kursis vaid 23% linnaelanikest.

Linnakantselei tellitud Tallinna-teemalisest telefoniküsitlusest selgus, et linnaelanike teadlikkus munitsipaalpolitsei tegevusest on suurenenud, rahulolu aga vähenenud.

Uuringu järgi puutus viimase 12 kuu jooksul mupo esindajatega kokku veerand vastanutest, mida on oluliselt rohkem kui 2008. aastal. Siis oli mupo esindajatega kohtunud vaid 11% küsitletutest. Enim puutuvad mupo esindajatega kokku 15-29-aastased noored. Uuring ei täpsusta, kas kokkupuude tähendab isiklikku kontakti või ametniku tänaval nägemist.

Tallinna munitsipaalpolitseiga kokkupuutunutelt küsiti ka, kui rahule nad nende tegevusega jäid. 65% vastanutest on mupo tegevusega rahul, rahulolematuid aga 33%. Võrreldes 2008. aasta küsitlusega on rahulolematus kasvanud.

Meeli Hunt vastas uuringu tulemusi kommenteerides, et nemad rahulolu langust ei tunneta, pigem kohtavad nad igapäevatöös järjest rohkem inimesi ja koostööpartnereid, kes nendega rahul on. "Möödunud aastal võttis munitsipaalpolitsei oma töös uue suuna - trahvimise asemel tehakse rohkem selgitustööd. Selle eesmärk on leebema suhtumise ja suunamisega harjutada inimesi oma kohustusi ja seaduseid täitma," räägib Hunt.

Kuna viimati olid munitsipaalpolitsei tegevust puudutavad teemad küsitluses sees 2008. aastal, tasub Hundi sõnul enne paralleelide tõmbamist oodata ära järgmise aasta uuringu tulemused, sest võib-olla oli aasta selliste muudatuste märkamiseks liiga lühike aeg.