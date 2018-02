„Sünteetiline keemia pesu- ja koristusvahendites ning kehahooldustoodetes kahjustab juba praegu nii inimeste kui loomade tervist. Puhas keskkond loob meile kõigile tervema elu – seda on mõistnud juba paljud inimesed ning seega tehaksegi nii iseenda kui ümbritseva jaoks teadlikumaid valikuid. Inimtegevus on see, mis hävitab meie tervist ja keskkonda,“ räägib loodussõbralikke pesuvahendeid tootva ettevõtte BioVegan Family looja Birgit Helimets.

On karm tegelikkus, et suur osa supermarketites saadavalolevatest puhastusvahenditest sisaldab aineid, mis pole tervisele kasulikud. „Nendest võib leida pleegitusvahendeid, ensüüme ja optilisi kirgastusaineid, mis kõik kokkuvõttes on ebavajalikud koostisosad ning mõningad neist tekitavad inimestele allergiat. Näiteks enamus pesupulbreid sisaldavad fosfaate, mis küll pole toksilised, kuid nad on ühed olulisemad veekogu eutrofeerumise tegureid,“ loetleb Helimets. „Pesupulbrid võivad sisaldada veel tensiide. Tensiidide laguproduktid on mürgised nii kaladele, veetaimedele kui ka inimestele. Ökotoodetes näiteks kasutatakse tihti ühe koostisosana tseoliiti, mis paneb pesu tolmama ning ei tulegi sealt välja.“

Kuigi need keerulised nimetused ei ütle enamikele meist midagi, siis lihtsustatult võib välja tuua, et nad põhjustab sügelust, lööbeid, aknet ja astmat. „See ei pruugi alati kohe välja lüüa, allergiline reaktsioon saab tekkida ka pikaajalise kasutamise tulemuse,“ lisab Helimets.

BioVegan Family kutsubki siinkohal inimesi üles uurima, mida pesuvahendid tegelikult sisaldavad. Veelgi enam, tähelepanu tuleb pöörata ka nendele, mille peal on kirjas „looduslik“ – see ei pruugi päriselt looduslikku tähendada.

„Google’i abil saab väga kenasti leida erinevate koostisosade kohta infot ja lugeda teaduspõhiseid uuringuid, mis tõestavad ohtlike ainete kahjulikkust inimesele ja keskkonnale. Poelettidelt leiab paraku palju tooteid, mis reklaamivad ennast justkui looduslike toodetena, kuid tegelikkuses seda pole. Kindlasti tasub alati kontrollida ka ökomärgistusega tooteid, sest tihti on nendeski ohtlikke aineid,“ annab ta nõu

Looduslikud pesuvahendid pesevad sama hästi

BioVegan Family looja Birgit Helimetsa hinnangul hoolitakse nüüdisajal õnneks üha rohkem loodusest ja enda tervisest. „Eks ikka inimesed mõtlevad rohkem oma tervisele ning keskkonnale, kus elavad ja tahavad lapsi kasvamas näha. Allergikuid pole kunagi rohkem olnud kui tänasel päeval – siit võib küsida, kust ja miks need allergiad tulnud on,“ leiab Helimets.

Nii mõnelgi võib tekkida küsimus, kas looduslikud pesuvahendid ikka teevad oma tööd piisavalt korralikult. Helimetsa sõnul ei tasu neid mingil juhul alahinnata. „Meie tooted pesevad väga hästi ning seda saame ka kinnitada tagasiside põhjal oma klientidelt, erinevatelt blogijatelt ning tuntud Eesti emadelt. Lisaks ei ole vaja kasutada eraldi pesupehmendajaid,“ lausub ta.

Tervislikkusega tuleb loomulikult kaasa ka suurem hind. „Supermarketites olevates toodetes on eelpool mainitud koostisosad sees, mis teevad tootmise ja omahinna väga odavaks. Nii on võimalik teenida suuremat kasumit. Samas kannatab inimese tervis ja keskkond, mis tegelikkuses puudutab meid kõiki,“ selgitab Helimets. Näiteks BioVegan Family puhul on tegemist väiketootjaga, mis tähendab, et kulutused on suuremad. Loomulikult on kvaliteetne ja looduslik tooraine kordades kallim.

Ometi toonitab Helimets, et kuigi hind on kallim kui supermarketites müüdaval pesupulbril, kulub seda siiski vähem. Näiteks üheks pesupulbripakis on 40 pesukorda ja tihtipeale jätkub seda hoopis kauemaks.

