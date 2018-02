New Yorgi osariigi prokuratuur on kaevanud kohtusse filmistuudio The Weinstein Company, süüdistades stuudiot soovimatuses kaitsta oma töötajaid Harvey Weinsteini seksuaalse ahistamise eest.

Filmiprodutsenti on süüdistatud kümnetes seksuaalse kuritarvitamise episoodides, kuid tema väitel toimusid kõik vahekorrad naiste nõusolekul.

Värske hagi andmeil ahistas Weinstein aastaid naisalluvaid, sundis neid korraldama oma salakohtumisi ning soetama talle kondoome ja potentsiravimeid, nõudis edendamise eest seksuaalteenuseid ning tegi stuudio personalile tapmisähvardusi.

Prokuratuur süüdistab firma juhtkonda, sealhulgas Weinsteini nooremat venda Robert ehk Bob Weinsteini, alluvate kaitseta jätmise eest ja asitõendite eiramise eest.