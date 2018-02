"Et terveks saada, peate suitsetamise maha jätma," räägib arst patsiendile. "Aga ma ei usu, et teil selleks tahtejõudu jätkuks."

"Ärge olge selles nii kindel, härra doktor," vastab patsient. "Mul on ju jätkunud tahtejõudu kümme aastat järjest suitsetada."