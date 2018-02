„Tajun, et peas trummeldab mõte kopsud võimalikult õhku täis ahmida, kuna see saab olema minu viimane hingetõmme ja kui ma seda ei suuda, võin enda maapealse eluga hüvasti jätta ning märga hauda minna.“

Läinud nädalal vajus Pärnumaal Munalaiu ja Manilaiu vahel väikebuss läbi jää, viies endaga märga hauda neli inimest. Õnnetuse hetkel viibis sõidukis kuus inimest, kellest kahel, 41-aastasel mehel ja 51-aastasel naisel, õnnestus välja saada.

Kuidas tuleks säärases olukorras käituda, kui oled läbi jää vajunud ning mida silmas pidada? Omal nahal on seda võimalik läbi teha Revali merekooli simulaatoris. Tõsi, seal uputatakse basseini helikopteri salong, kuid olemuselt see autost palju ei erine.

Kõigepealt viib sukeldumisinstruktor Ivari Sarapuu läbi instruktaaži keskenduses neljale eri stsenaariumile: kui auto on ratastega läbi jää vajunud, kuid seisab põhjal; auto on esimese osaga läbi vajunud; auto on täielikult läbi vajunud, kuid katus ulatub pinnale; ning kui masin on sügaval vee all. Viimane saab olema ka variant, mida oma nahal tundma saan.