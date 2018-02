Paljude tuntud inimeste seas on tõusev trend aktiivne trenn ja tervislikumad eluviisid, millele järgneb sageli ka suur kaalukaotus ning mis varasemad kogukad kurvid võluväel ära kaotab. Heidame pilgu staaridele, kes on otsustanud tervislikuma mina nimel vaeva näha.

Telesarjast "Ment" ning telesaadetest "Anna otsib meest" ja "Tantsi tagumik trimmi!" tuntud Anna Jankelevitš on kaotanud oma kehakaalust 50 kilogrammi.

Anna enne kaalukaotust (Stanislav Moškov)

Anna pärast kaalukaotust (Alar Truu)

Näitleja Raivo E. Tamm on kaotanud kehakaalu tänu sportlikule elustiilile. Mees on kusjuures trenniga nii sina-sõber, et on öelnud sellepärast ka tööotsa teatris ära.

Raivo E. Tamm enne kaalukaotust (Arno Saar)