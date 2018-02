Rallil osalenud võistlejatel oli 12 tundi aega, et sõita nii mitu ringi järvel kui võimalik. Kui tavaliselt on ühes võistkonnas kuni kuus liiget, kes omavahel vahetusi teevad ja järjepanu sõidavad, siis Eesti naised olid nii tegijad, et nemad panid võistluse kinni vaid kahekesi tiimis olles.