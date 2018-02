Esimeseks mustanahaliseks Bondiks ennustatud Idris Elba tegi oma sõbratarile efektse abieluettepaneku.

45aastane staar laskus oma uue filmi „#Yardie“ eelesilinastusel laval ühele põlvele ja palus Sabrina Dhowre'it endale naiseks. 29aastane tõmmu iludus võttis kosjad vastu.

„Publik plaksutas ja hõiskas,“ kinnitas Londonis asuv Rio Cinema Twitteris.

The Suni teatel on paarike koos olnud eelmisest aastast saadik - nad tutvusid Kanadas, kus Idris väntas filmi „Mägi meie vahel“. Seksisümbol Elbal on seljataga kaks purunenud abielu. Esimese abikaasa Kimiga on tal 15aastane tütar ja endise elukaaslase Naiyana Garthiga kolmeaastane poeg.