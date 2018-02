Pühapäeval tuli saates "Hommik Anuga" teleekraanile Marko Reikopi 18 aastat tagasi Raadio 2 eetris tehtud tüngakõne. Reikop kehastus kellekski Rein Maarandiks, kelle telefon väidetavalt häält moonutas. Reikopi ja klienditeenindaja omavaheline vestlus paneb siiani naerma!

Reikop tunnistas naerupisarad silmas, et mäletab hästi neid tüngakõnesid, vahendab Menu saadet. "Ma olen neid säilitanud, mõned on tõesti väga-väga naljakad nendest asjadest, mida me tegime. Loomulikult mul ei olnud telefon rikkis, mul oli üks aparaat, mis ise moonutas," rääkis Reikop.