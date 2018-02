24.-29. jaanuaril toimus Thbilisis World Rising Stars 2018 rahvusvaheliste preemiate jagamine kus show- , moe-, filmiäri- ja spordivaldkonna alustvad tähed ning kogenud võitjad said autasustatud oma professionaalsete saavutuste eest.

Üritusele tulid kokku paljude riikide andekad noored, esindatud olid: Malta, India, Venemaa, Vietnam, Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan, Bulgaaria, Ukraina, Estonia, Tatarstan, Rumeenia ja Aserbaidžaan. Töötas rahvusvaheline zürii, mille koosesisus oli Eesti rahvusdirektor Ireni Erbi.

Eestit esindas 13-aastane Alexandra Polteva Tartust. Alexandra õpib 7. klassis ning on põhikoosseisu modell Eesti laste modelliagentuuris Star Kids. Hea meelega mängib ta väikese vennaga, joonistab, vaatab filme ning loeb Sherlock Holmes'i inglise keeles.

Edukas õppetöö Alustava Tähe Koolis avas talle uksed välismaa poodiumitele, mis sai tüdrukule suureks kireks. Kids Vogue Runway Model 2017 eesti eelvooru järel esines ta eelmise aasta lõpus Moscow Fashion Week moenädalal kus tüdruku võlu, välimust ning potentsiaali produtsentide poolt koheselt märgati.

Edasi tuli Baltimaade laste moemaailma tähtsaim sündmus L'Officiel Winter Fairytale 2017 - moeball mida L'Officiel ajakiri Riias juba mitmendat aastat korraldab. Alexandra astus edukalt poodiumile uutes Monnalisa, Daze Kids New-York ja Billieblush kollektsioonides.

Küsimusele mis Alexandrale moemaailmas kõige rohkem meeldib vastab ta otse ja ausalt: "Tähelepanu," ning selgitab: "See on nii põnev, kui ma olen poodumil või piltidel siis ei ole inimesed hõivatud endi asjadega, kogu tähelepanu on pööratud minu poole."

World Rising Stars 2018 preemia raames jagus tähelepanu kõigile nominentidele. Vaheldusrikka kava raames osalesid neiud moeshowdel, fotosessioonidel ja teleintervjuudel. Külastati ajaloolist linna Mchetit kus käidi linnapea vastuvõtul ning palju oli ka omavahelist suhtlemist huvitavates Gruusia restoranides.

Galaõhtul 28. jaanuaril toimus nominentide autasustamine. Alexandra sai väga edukalt hakkama nii poodiumil kui fotomodellina ning sai oma vanusekategoorias autasustatud «Best Model of the Year» tiitliga.

"Esimest korda võtsin ma osa sellise taseme üritusest, seega toimus ettevalmistus suhteliselt intensiivselt," jutustab Alexandra. "Kõige rohkem aega võttis inglise keele praktiseerimine ja riietuse läbimõtlemine. Mulle olid suureks abiks mu perekond ja produtsent Ireni. Näiteks õmbles vanaema mulle rahvariidekostüümi, inglise keelt õpetas isa ja minu õhtukleidi disainis produtsent Monte-Carlo butiigi jaoks. Ma saini palju toredaid muljeid, uusi sõpru ja uusi kogemusi. Mulle väga meeldis Gruusia - ilusad mäed, lahked kohalikud elanikud, väga maitsev toit restoranides ning imelised Gruusia tantsud. Loodan, et ma saan ka edaspidi võimaluse Eestit rahvusvahelistel sündmustel esindada."