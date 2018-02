Eile, 11. veebruaril toimus Stockholmis ettelaulmine leidmaks osatäitjaid Leonard Bernsteini muusikali „West Side Story“, mis jõuab rahvusooperis Estonia lavale 2019. aasta kevadel. Rollidele kandideeris ligi 400 noort, kellest lõppvooru valiti 25.

Žürii esimees oli muusikali lavastaja Georg Malvius ja liikmed dirigent Kaspar Mänd ning koreograaf Adrienne Åbjörn.

Muusikali „West Side Story“ lavastaja Georg Malviuse sõnul on Rootsi muusikahariduse tase väga kõrge ning paljud rootsi taustaga muusikalilauljad on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud ning teevad kaasa Broadway ja West Endi muusikalides. „Rahvusooper Estonia projekt on pälvinud palju tähelepanu, on ju „West Side Story“ üks maailma tuntumaid muusikale. Tallinnas soovivad üles astuda paljud suurepärased lauljad, näitlejad ja tantsijad,“ ütles Georg Malvius.

Ettelaulmistele Stockholmis, Tallinnas ja Londonis on saadetud üle 1000 avalduse 10 maalt: Eestist, Rootsist, Norrast, Soomest, Taanist, Leedust, Lätist, Inglismaalt, Itaaliast ja Hiinast. Ettelaulmised Tallinnas ja Londonis toimuvad järgmisel nädalal.

„West Side Story“ esietendub rahvusooperis Estonia 24. mail 2019. Lavastusega tähistatakse helilooja Leonard Bernsteini 100. sünniaastapäeva.