Suurejooneline ajalooline draamasari näitab väikese Eesti Vabariigi saatust läbi härrastemaja naiste ning sealt läbi käivate külaliste silmade. Seriaali tegevus toimub Eesti jaoks pöördelistel aastatel 1939-1940. Euroopas on alanud Teine Maailmasõda, Eesti Vabariik ja Nõukogude Liit on sõlminud nn baaside lepingu ning Eestisse saabuvad Vene diplomaadid ja sõjaväelased.

„Viimastel aastatel oleme olnud tunnistajaks ühele põnevale trendile - Eestis toodetud filmid ja sarjad on televaatajate seas väga kõrgelt hinnatud. Näeme seda nii oma TV kui videolaenutuse klientide eelistusest. Meil on väga hea meel, et uus ja väljakutsuva nimega eestimaine sari esmajärjekorras just Telia klientideni läbi videolaenutuse jõuab,“ ütles Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.

Ajalooline draamasari „Litsid“ alustab täna kell 21.30 TV3s!