Ivo Linnal on ilmunud värske laul pealkirjaga „Esimene armastus“. Tegemist on juba kolmanda singliga tema eelmise aasta oktoobris ilmunud albumilt „IFF. Suur loterii“.

Laulu muusika autor on Rainer Michelson ning sõnad teinud Urmas Jaarman. Tegemist on rokiliku ballaadiga ja nagu pealkiri ütleb, räägib see esimesest armastusest, mida paljud meist on kogenud, kuid mis tihtipeale sulab nagu esimene lumigi. Loo videosse on kokku põimitud Ivo noorusaja pildid, mis on pärit tema erakogust ning mis pole varem avaldamist leidnud. Selline nägi välja verinoor Ivo Linna, kes nii mõnelgi pildil võib olla just esmakordselt armunud!

„Ma soovin selle lauluga kõigile sõbrapäeva, meie riigi sünnipäeva ja naistepäeva saabudes palju, palju armastust! Armastusest algab kõik ning esimene armastus on lihtsalt kordumatu. Kõik, kes seda on kogenud, teavad ning kes veel pole, siis tasub oodata. Tore, et laulu videosse sai kokku pandud mulle armsad noorusaja pildid, mida olin seni lapanud vaid albumist. Kaunite hetkede nimel tasub elada, ma tean seda…," sõnas vanameister Iff ise oma uue laulu kohta.