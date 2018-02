USA näitlejanna Melanie Griffith šokeeris hiljutise Viini ooperiballi külalisi oma loppis näolapiga.

60aastane näitlejanna on seni olnud kurikuulus ilulõikuste poolest, ent 2009. aastal avastati tema ninalt melanoom. Toonane protseduur erilisi jälgi ei jätnud, kuid Briti kõmuleht Mirror kahtlustab, et nahavähk naasis ning Griffithi on vajanud operatsiooni järel nahasiirdamist - sellest ka nina isevärki kuju.

Õigupoolest oligi paparatso tabanud jaanuari keskel filmilegendi tänaval jalutamast, nina kinni plaasterdatud.