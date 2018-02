Lauljatar Laura Põldvere sai inspiratsiooni proovida tantsulist koreograafiat ja akrobaatikat ühendavat postitantsu enda sõbranna käest: „Ma nägin eelmise aasta juunikuu alguses tema sotsiaalmeedia postitust ja minus tärkas kohe tunne, et ehk on minulgi seda võimalik kuskil proovida. Postitants tundus lihtsalt nii põnev ja akrobaatiline. Ja kuna ma olen loomu poolest katsetaja ega pelga läbikukkumist, siis otsustasin ka esimesse trenni minna.“

Laura räägib, et trenni alustamisel sai tema nahk ohtralt sinikaid: „Kukkunud ma ei ole kordagi, kuid sinikaid tekib alguses tõesti palju. Sinikad tekivad sellepärast, et sa surud enda keha mingite kohtadega vastu posti ja naha peale jätab see paratamatult jälje. Nahal on muidugi alguses ka üsna valus, sest sa venitad end, ei paindu veel nii hästi ja kasutad lihaseid, mille kohta sa isegi ei teadnud, et need olemas on. Ent hiljem, kui sa oled harjutusi juba paar korda teinud, siis nahk harjub ja oskad ka ise enda lihaseid ökonoomsemalt kasutada.

Naine tunnistab, et trenniga alustamine oli raske, kuid see ei muutu ka ajapikku kergemaks: „Kui sa mingeid asju juba valdad, siis tulevad juba uued katsumused. Mul ei olnud seda hirmu, et ma ei saa hakkama, teadsin juba ette, et ega see lihtne olema ei saa.“