Eesti Panga kaardimaksete statistika näitab, et võrreldes 2016. aastaga, kulutasid eestlased Lätis mullu kaardiga makstes 80 protsenti rohkem raha. Suurim osa piirikaubanduse kasvust tuleneb alkoholi müügist.

Kaardimaksete statistika näitab, et kui Eesti elanikud ostsid 2016. aastal pangakaardiga Lätist kaupu ja teenuseid ümardatult 37 miljoni eest, siis 2017. aastal ulatus kaardiga tasutud ostude arv juba üle 66 miljoni euro.

Lisaks kasvas ka kaardimaksete arv. Kui 2016. aastal maksid eestlased Lätis kaardiga ümardatult 1,5 miljonit korda, siis 2017. aastal tehti seda ligi poole võrra rohkem - 2,3 miljonit korda. Statistikast järeldub seegi, et võrreldes ülemöödunud aastaga tõusis keskmise kaardimakse suurus 24 eurolt 29 eurole.

Eesti Panga pressiesindaja Hanna Jürgensoni sõnul näitab kaardimaksete statistika selgelt, et Eesti elanikud käivad rohkem Lätis ostlemas. "Eesti eraisikute kaardimaksete mahud on 2017. aastal võrreldes aasta varasemaga kulude lõikes kasvanud 54 kuni 150 protsenti," kirjeldab ta. "Veidi väiksemas mahus on kasvanud kaarditehingute arv, mis viitab ostude suurenemisele ühe makse kohta."

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja kommenteerib, et võrreldes kaardimaksete mahu muutust ja Eestis toodetud alkoholi müüki Lätti, näib, et suurem osa piirikaubanduse kasvust tuleb alkoholist ja mitte teistest kaupadest. "Värskeim, see tähendab kolmanda kvartali jaemüügi statistika, näitas samuti, et müügimahu langus on põhiliselt aset leidnud alkoholi ja tubaka tootegruppides," ütleb Oja. Ta lisab, et praegu on veel vara öelda, kas faas, kus piirikaubandus kiiresti kasvab, on juba läbitud. "Võimalik, et alkoholiostu kogemus paneb ka teisi kaupu rohkem Lätist ostma, aga senise statistika põhjal pole see siiski nii massiline kui alkoholi puhul," lisab ta.