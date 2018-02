Õlad paljad või pigem mitte? Kummal käel kõnnib naisterahvas ja kas presidenti võib kätlemistseremoonial kallistada? Eesti Vabariigi aastapäev lehvitab silmapiirilt ja etiketikoolitaja Riina Aasma tuletab veel enne vastuvõttu meelde reeglid, mille vastu eksida ei tohiks.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert ja presidendi vastuvõtt toimub Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Juubelikutse peal on ära märgitud rõivastuse eelistused: frakk, tume ülikond, rahvariided, samuti ka teenetemärgid. Kuigi kutsekaardil on tavaliselt kirjas, mismoodi riietuma peaks, ütleb Riina Aasma, et tegelikult ei pane etiketti paika korraldaja või kutsuja, vaid ürituse formaat ise. “Enam pidulikumat üritust Eestis ju olla ei saagi, kui seda on Vabariigi presidendi vastuvõtt,” sõnab ta.