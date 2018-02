Õhtulehele kirjutab murelik lugeja, et eile, 11. veebruaril Nordea kontserdimajas toimunud etendus „Hüljatud“ ei läinud päris nii, nagu see minema oleks pidanud. Lugeja ütleb, et Javerti rollis olema pidanud Marko Matvere oli haigeks jäänud ning teda asendas Tamar Nugis, kes pidi toime tulema nii mõnegi tehnilise viperusega.

„Minul polnud osatäitja vahetuse vastu midagi, Tamar oli oma rollis suurepärane. Küll aga hakkas mehest esimese vaatuse lõpupoole üsna kahju. Ühel hetkel oli kuulda, et Tamari mikrofon streigib ning tema hääl kõlas justkui tünnipõhjast, mikrofon kumises ja oli aru saada, et midagi on valesti. Vahepeal katkes heli täiesti. Eriti kahju oli sellest seetõttu, et Tamaril tuli esitada üksi terve pikk lugu, mis streikiva mikrofoni tõttu täiesti aia taha läks. Helimeeski oli päris õnnetu näoga, vajutas seal igasugu nuppe, hoidis vahepeal peast kinni, vajutas jälle igasuguseid nuppe ning hoidis taas peast kinni. Pärast vaheaega oli tehniline probleem õnneks lahendatud ja Tamaril oli võimalus oma häält täies ilus näidata,” kirjutab lugeja.

Küsisime kommentaari ka Tamarilt endalt, kes ütleb, et tema ei saanud laval aru, et midagi valesti oleks. Lavalt maha tulles tulid aga tehnikud tema juurde ning vahetasid mikrofoni ära. „Laval olles ma ei saanud sinna midagi parata, see ei ole minu töö.“