Elustiili muutmine ja ülekilodest vabanemine tundub raske? Väga kiirelt ja lihtsalt ei siin maailmas midagi, aga vähese vaevaga on võimalik oma elu ja harjumusi muuta. Isegi liigsetest kilodest vabaneda!

Keskendu hoopis sellel, et tarbiksid tervislikku toitu.

2. Taldrikust poole peaks täitma köögiviljad.

3. Söö, mida tahad. Söö seda siis, kui ise tahad.

Kõike ja pidevalt keelates ei jõua me kunagi eesmärgini.

4. Kasuta reeglit - kaks ampsu!

Kui tahad süüa midagi ebatervislikku, siis hammusta üks amps ja joo seejärel klaasike vett. Alles siis võid võtta teise ampsu. Kõht ja isu saavad kiiresti täidetud!

5. Alusta oma päeva valguga!

Kõht püsib kauem täis ja tuju on hea!

6. Kõnni iga tunda vähemalt 2 minutit!

Kui istud terve tööpäeva, siis on see vähim, mis oma tervise heaks teha saad. Mina räägi kolleegiga juttu, jaluta alumisele korrusele või käi korraks värsket õhku hingamas.

7. Ära söö snäkke otse pakendist.

Kalla need taldrikule või pisemasse pakendisse, sest muidu õgid märkamatult kõik korraga ja kiiresti endale sisse.

8. Harjuta sisse reegel - 10 minutit!

Kui tahad magama minna, siis mine 10 minutit varem. Kui pelgad trenni või ei jõua sinna - tee seda ise kodus 10 minutit.

9. Vali suured eined.

See ei tähenda, et taldrik peaks lihaga kaetud olema! Kui aga valikus on kausitäis salatit või peotäis pähkleid, siis ikka suur kausitäis salatit!

10. Vähenda tarbitavat suhkru kogust.

Ära tarbi üle 6 teelusikatäie suhkrut päevas.

11. Ole isekas!

Mõtle endale ja tervisele! Sea end prioriteetseks, et saavutada oma eesmärke.

12. Liiguta töölaud aknale lähemale.

Uuringud näitavad, et päikesevalgus annab energiat ja tõstab tuju.

13. Soojad joogid

Kiirendab ainevahetust - eriti 30 minutit enne einet.

14. Ära harja hambaid pärast söömist