Seetõttu on Tipton ja bänd otsustanud, et tulevasel ringreisil asendab teda kitarrist Andy Sneap.

„Tahan, et kõik teaksid: Judas Priesti jaoks on turnee jätkumine oluline ning ma ei lahku bändist - lihtsalt mu roll muutub,“ kirjutab Tipton ning lisab, et ei välista lavale naasmist - „kui tunnen, et suudan meie fännidele veel rõõmu teha“.