Kõnealuses laste-eris oli külalisteks Birjo Rakverest, Anni Kärdlast ja Liina Paidest. Kõik kolm istusid nagu nukukesed, jalg üle põlve, toolidel ja vastasid seina taga viibinud tundmatu poisi küsimustele. Hurmur, kes seina taga istunud pisikestele tüdrukutele küsimusi esitas, oli Tartust pärit Meelis, kel oli ees minek 4. klassi. Ajalehepoisina karjääri teinud noormees küsis tüdrukutelt väga arukaid ja konkreetseid küsimusi. Põletavam neist oli see, mida teeksid tüdrukud situatsioonis, kus poiss paneks neile konna krae vahele.

Youtube'i avarustes olev erisaadet on praeguseks vaadatud 13 180 korda. Pole ka ime, sest kõnealune saatelõik on ühtpidi nii humoorikas kui kõhedavõitu. Ei kujutaks tänasel päeval ju ette, et lapsi näiteks "Prooviabielu" või "Maamees otsib naist" erisaates näeksime.

"Reisile sinuga" esimene osa oli ETV eetris juba 1993. aastal. Esmalt juhtis saadet Maire Aunaste ning saade oli tol ajal tohutult populaarne, aastatel 1995-1997 oli vaatajaid ligi 400 000. Aastal 1998 võttis saate juhtimise enda peale Vahur Kersna, 2000. aastal kolis saade üle Kanal 2te ning saatejuhiks sai Henrik Normann. Mõni aeg hiljem hakati saadet näitama Tallinna TV ekraanil, kus saatejuhi auväärset rolli täitis Anu Saagim.

