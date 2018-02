"12. veebruar möödub raskelt. Kõik tuleb meelde. See ei unune kunagi," ütleb naine, kes kaotas 20 aastat tagasi Marja poe tragöödias tütre ja väimehe. Vanaema kasvatada jäi imekombel pääsenud lapselaps.

1994. aasta 12. veebruaril varises Tallinnas Marja poe betoonkonstruktsioon müügisaalis olnud inimestele peale. Õnnetuses sai kohapeal surma viis inimest.

Me sirvime vanaemaga pildialbumit. "See on viimane pilt minu ainsast lapsest – kallist tütrest – ja väimehest. See oli jõulude esimese püha hommikul. Oli aasta 1993," seletab ta. Paar kuud hiljem said nad katuserusude all surma. Väimees oli siis 30aastane, tütar jõudis elada 25aastaseks.