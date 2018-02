Kas sind on kunagi petetud? Oled ehk kuulnud märkidest, mis võivad reeta, et su partneril on tekkinud kõrvalsuhe. Alati ei ole aga kõik nii ilmne. Mida me peaksime petmisest teadma?

2. Mida ühes suhtes peetakse petmiseks - see ei pruugi seda sugugi olla teises suhtes.

3. Suhtes füüsiliselt rahulolematust kogevad inimesed kipuvad mingi hetk ikkagi petma.

4. On neid, kes teavad, et nende kallim neid petab. Mida nad teevad? Ei midagi, sest kardavad, et jäävad üksi.

5. Kui suhtes puudub see keemia - või see on kadunud, siis võib üks osapool minna seda mujalt otsima.

6. Isegi siis, kui suhtes on kõik hästi, siis ei tähenda see, et suhe oleks truudusetuse ja petmise eest kaitstud.

7. Osad petavad, et praegune partner nad maha jätaks. Nad tahavad suhtest pääseda.

8. Osad petavad, et maksta kätte mingi partneri teo eest. Need petjad tunnevad sageli, et kõrvalsuhe ei andnud neile mitte midagi.

9. Petmisel on mitu eri vormi - petmine ei ole ainult füüsiline.

10. Sotsiaalmeedia teeb petmise tänapäeval palju lihtsamaks. Samas on lihtsam ka petvat partnerit tabada.

11. Afääri omamine ja seksimine võõraga võib tekitada elevust ja head tuju, mis võib ta oma partnerile reeta.

12. Naised võivad petta ka hormoonide ülekülluse tõttu.