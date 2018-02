Isehakanud telelooja Risto Kongi, kes juhib Uhtna TV-d ja Kohala TV-d teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et lähiajal uusi saateid ei tule. Mees kirjutab, et tal ei jätku piisavalt materiaalseid vahendeid ja mahti, et saateid toota.

