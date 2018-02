„See on mingil hetkel üsna loomulik valik, mida teha, viia see lugu sinna mälupulgaga, sinna kastikesse. Seda enam, kui me oleme selline valmis bänd, mitte one hit wonder (ühe hiti ime – toim.). Meil on ju peale selle ühe laulu veel nii palju pakkuda, siis miks mitte,“ lisab Marie.

Nende võistlusloo „Misty“ taga on üpriski huvitav seik:

„Mul on meeles see hommik, kui mul tuli hommikul see kidrakäik, mis seal all on. Mul on äratus tavaliselt üheksa aeg. Seekord ma ärkasin 8:20 üles ja olin unesegaduses, võtsin oma kalli pilli ja ümisesin sinna midagi peale, mängisin selle käigu sisse, see on mul vist isegi alles veel kuskil. Natukene aega hiljem tegime selle proovikas sisse, siis läks vist umbes aasta aega, kuni see valmis sai täitsa,“ jutustab Jonas.

„Selle loo kirjutamisega paralleelselt sai valmis veel üks lugu, see „Misty“ oli kogu aeg meil kuskil, sahtlipõhjas. Alles siis see suvi võtsime ta korralikult ette, et teeme valmis,“ lisab Marie.

Oma šansse finaalipääsemiseks peavad bändiliikmed samuti üsna heaks.

„Kui suudame võluvad ja toredad olla ja oma laulu hästi ära laulda, siis miks mitte,“ naeratab Jonas.

Oma konkurentidest toovad muusikud esile nii Miljardeid kui Iirise ja Agoh laulu.

„Mulle meeldib vist Iiris kõige rohkem, see on selline heatuju lugu,“ sõnab Jan-Christopher.

Millega suudab Frankie Animal aga „Eesti laulu“ tulesid ja vilesid täis laval üllatada? Teatavasti toovad mitmedki muusikud just sellele lavale grandioossed koreograafialavastused, digilahendused ja korraliku sõu.

„Tsirkusebänd me päris ei ole,“ naerab Marie.

„Üritaksime aususe peale mängida, inimesed näriksid läbi, kui me üritaksime end kellegi teisena näidata, kes me ei ole. Siirus mõjub,“ nendib Jonas.

„Loodame, et see lugu üksi on see, mis meid edasi viib,“ kinnitab Marie. „See on ikkagi lauluvõistlus ennekõike,“ ütleb rahuliku häälega Jan-Christopher.

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.