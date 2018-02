Ar-Riyāḑis asuv viie tärni luksushotell Ritz-Carlton on klientidele taas avatud, kirjutab BBC. Hotell suleti läinud aasta novembris, kui sinna paigutati Saudi Araabia patustanud eliit ehk neli ministrit, 11 printsi ning mitmed varakad ärimehed, keda süüdistati korruptsioonis.

Hotelli retseptsioonist kinnitati Briti uudisteagentuurile, et külalised on tõepoolest oodatud.

Jaanuari lõpus ütles sealne peaprokurör, et vahistamistele järgnenud perioodi vältel on tagasi makstud enam kui 100 miljardit dollarit, mistõttu on osade kinnipeetutega sõlmitud kokkulepped nende vabastamiseks.

Prokuratuuri väitel on hetkel vahi all veel 56 meest ligi 200-st. Mõnede aruannete kohaselt on kuldpuuriks kutsutud Ritz-Carltonis viibinud vahialused toimetatud edasi ametlikku vanglasse.