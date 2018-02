Vaatasid „Eesti laulu“ esimest poolfinaali ja imestasid, kuidas kõik need lauljad nii säravad välja näevad? Professionaalidest meikarid on teinud tõeliselt head tööd? Tea, et ilusa välimuse taga pole ainult hästi tehtud meik – kaunis välimus algab hoolitsetud nahast.

Tähelepanelik tuleks olla aga juba siis, kui valid meigi- ja nahahooldustooteid. On tehtud kindlaks, et 85% nahale kantavatest ainetest imendub organismi – see tähendab, et kõik, mida nahale määritakse, on lõpuks ka meie kehas. Niisiis võib ilutoodete ja toidu vahele tõmmata mõttelise võrdusmärgi. Kui sa ei sööks toitu, mis on mürgine, siis tasuks ka ilutooteid valides uurida, mida need sisaldavad. Näiteks ei tohi ilutoodetes olla parabeene, sünteetilisi aineid, alumiiniumi ja triklosaani. Mürgiste ainete vabad on just Morganna's Alchemy tooted, mis on loodud üle 20-aastase kogemusega keemiku poolt. Tooted sisaldavad ökosertifitseeritud taimede ja lillede ekstrakte ning kõik need on kasvatatud kontrollitud oludes väetiste ja muude kahjulike aineteta.

Sobivaid tooteid tuleks kasutada järjekindlalt, sest hoolitsetud ja särav nahk ei saabu üleöö. Esimene samm nahahooldusel on korralik koorimine ja puhastamine, mida võib nimetada ka vananeva naha igapäevase hoolduse alustalaks. Naha koorimine (vähemalt paar korda nädalas) aitab eemaldada surnud naharakud ja soodustada naha uuenemist. Puhastatud nahal on ka noorendavate toodete toime palju tõhusam. Morganna's Brew õrnatoimeline vahutav puhastusvahend on spetsiaalselt vananevale nahale ning see eemaldab tõhusalt rasu, mustuse ja koorib kergelt eemaldamaks surnud naharakud.

Mõnel naisel tekivad esimesed kortsud alles neljakümnendates, teine maadleb nendega juba kahekümnendate esimeses pooles. Kiire vananemise põhjuseid võib olla mitmeid, nende hulgas liigne päikesekiirgus ning keskkonna saastatus. Õnneks on olemas professionaalsed tooted, mis aitavad kortse pinguldada. Morganna’s Instant Lift seerumi koostises olevad taimsed ekstraktid moodustavad nahale nähtamatu imeõhukese äärmiselt tõhusalt pinguldava kihi, võimaldades vähendada kortse kuni 82% ulatuses. Kui muud sarnased tooted võivad naha kuivemaks muuta, siis selles seerumis sisalduvad taimsed ekstraktid omavad ka tõhusat niisutavat toimet. Kuna kõik koostisained toimivad sünergias, on seerumit vaja kasutada vaid korra päevas.

Kes muretsevad rohkem kortsude pärast, võiksid proovida ka Morganna’s 10 aastat nooremaks 30 päevaga hoolduskomplekti. Kõikehõlmav hooldus sisaldab kõrgtehnoloogiliste taimsete tüvirakkude ja peptiididega tooteid, mille kasutamise järel on nahk niisutatum, pinguldunum, siidisem ja pigmendilaike pärast kuuekuulist kasutamist 56% vähem. Samuti on vähem kortse, suuri poore ja punetust. Hoolduskomplekt koosneb neljast erinevast kreemist (kõigi suurus on 50 ml), mida kindla süsteemi järgi kasutades nooreneb nahk silmnähtavalt.

Nägu hoolitsetud, on aeg meigiks. Enne seda aga kasuta seerumit, mille peale jumestuskreem hästi passiks. Fresh Effects seerum sobib täiuslikult mati ja poore vähendava toime saavutamiseks, mis on hädavajalik heaks meigiks.

Kui enne seda on aga mõnda aega ununenud naha hooldamine, siis pole hullu! Fresh Effects seerumis sisalduv mesilasvaha silub joonekesi ja kortsukesi ning C-vitamiin pakub noorendavat ja jumet ühtlustavat toimet. Rikkalik C-vitamiini sisaldus stimuleerib ka kollageeni tootmist, parandab naha elastsust ja aitab võidelda päikesekiirguse poolt tekitatud nahakahjustustega.

Muuseas Instant lift ja 10 aastat nooremaks ehk tüvirakkudega komplekt on Rosena e-poes vägevas 1=2 pakkumises (ehk siis ostes ühe, antakse teine kingiks kaasa). Tüvirakkudega komplekti puhul tähendab see lausa 160 euro suurust kingitust!