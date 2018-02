„Eesti on paljuski transiitriik salasigarettide teel ELi turule, kuid osa salasigarette müüakse ka siin. Viimaste andmete järgi oli salasigarettide osakaal Eesti siseturul ligikaudu 15 protsenti, mille müügist tekkinud tulu kahjustab ausat konkurentsi,“ rääkis Reitmann. „Ainult järelevalve ning siia saabuvate salasigarettide avastamisega me salasigarette turult päris välja juurida ei suuda, selleks on vaja ka inimeste abi.“

Salasigarettide vastu kampaaniaga

MTA alustas täna koostöös Philip Morris Eestiga salakaubanduse vastast kampaaniat, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu salasigarettide müügi taga peituvale kuritegelikule ahelale. „Salasigarettide müügiahelat iseloomustab tavapärane kuritegeliku ahela struktuur, kus kõige rohkem teenivad salakauba müügist ahela tipus olevad kurjategijad, kasutades ära hierarhias madalamal astmel tegutsevaid müüjaid. Nagu muudki kurjategijate võrgustikud, tegutsevad ka salasigarettide müüjad konspireeritult,“ lisas Reitmann.

Philip Morris Baltikumi juhi Mindaugas Dacys sõnul on pikaajaline koostöö salaturuvastases võitluses Philip Morrise ning Eesti Maksu- ja Tolliameti vahel näidanud ameti pühendumust ja tööd salasigarettide kaubanduse vastases võitluses. „Siiski on salasigarettide osakaal 15% ja jätkuvalt probleem ausatele ettevõtjatele ning valitsusele, kes kaotab maksutulu. Salakaubandus vajab tähelepanu ja avalikkuse parem informeeritus ning toetus mängivad olulist osa illegaalse tegevuse vähendamisel.“

Kampaania eesmärk on aidata luua olukord, kus kellegi jaoks ei tuleks uudisena see, et salasigarettide ahelas turustatakse ka järgi tehtud sigarette, milles sisalduva üle puudub igasugune kontroll, salasigaretid on kättesaadavad ka alaealistele ning kurjategijatele liikunud raha võrra jäävad riigi poolt pakutavad teenused arendamata.

„Kuid ennekõike tahame teavituse abil anda edasi sõnumi, et salasigarettide müük on reeglina seotud organiseeritud kuritegevusega ning müügikohad võivad kaasa tuua kuritegevuse kasvu naabruskonnas. Seetõttu on oluline, et inimesed seda märkaksid ja meile ka sellest teada annaksid,“ rääkis Reitmann.

MTA-le saab saata vihjeid salakauba kohta telefonile 800 4444 või e-posti aadressilevihje@emta.ee. Lisainfo: salasuits.ee

Viimane suurim leid