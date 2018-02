ERR-i raadiouudistes räägiti, et kesklinna liiklust hakkavad lähiaastatel kujundama mitu olulist tee-ehitusobjetki. Praegu on käimas pea kaks aastat kestvad Gonsiori tänava rekonstrueerimistööd, kevadel alustatakse Reidi tee projekti realiseerimisega, mis omakorda on seotud Narva maanteele kavandatava Tallinna uue peatänavaga.

Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd rääkis ERR-i raadiouudistele, et kõik need projektid on tegelikult suunatud selle poole, et inimesed, kellel on sihtkoht linna südames kesklinnas, saaksid autoga kenasti kesklinna oma sihtkohtadele ligi. Aga need, kellel on tarvis sõita ühest linna otsast teise, valiksid pigem teise marsruudi.