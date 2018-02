Kultussarja „Seks ja linn“ esimesest hooajast on tänaseks möödunud juba pea 20 aastat. Seriaali neli peaosalist, Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) ja Miranda (Cynthia Nixon), nägid teleekraanil alati kadedusttekitavalt rabavad välja. Millised näevad „Seks ja linna“ glamuuritarid välja nüüd, mil sarjast on möödunud juba aastaid?

Pole kahtlustki, et kõnealune suhtesari on kasvatanud terve põlvkonna naisi (ja ka mehi), kes seriaali neljale kangelasele tulihingeliselt kaasa elasid ning sarjast kõlama jäänud elutarkusi vaat et puhta kullana võtsid. Seriaal ja selle järjefilmid ei jäta vaatajaid praegugi külmaks. Ükskõiksed pole ka seriaali peakangelased ise. Pikalt on räägitud sellest, et "Seks ja linn" võiks saada veel ühe järjefilmi. Kui ülejäänud kolm on mõttega päri, siis Samanthat kehastunud Kim Catrall võngub. Nimelt on ta öelnud, et tema ning Sarah Jessica Parker polegi kunagi päriselt sõbrad olnud.

Unustame aga korraks staaridevahelise tüliõuna ja vaatame parem, mis jälje on aastad nende nägudele jätnud.