Jaanuari teises pooles langetas Harju maakohus süüdimõistva otsuse Pavel S.-i osas, kes pakkus sõidueksamil eksamineerijale altkäemaksu.

2016. aasta oktoobrikuus sooritas eksamineeritav Pavel S. Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo eksamineerijaga Maanteeameti Saue teenindusbüroos riiklikku sõidueksamit. Pavel S. tegi eksami ajal tõsise vea, ta ohustas ülekäigurajal jalakäijat. Seetõttu sekkus eksamineerija juhtimisse ning luges eksami mittesooritatuks.

Pavel S., saanud teada eksamineerija otsusest, pakkus tollele vahetult pärast eksami lõppu enda kaelas olnud kaelaketti, mis mehe sõnul on tehtud kullast, eesmärgiga, et eksamineerija loeks sooritatud eksami edukaks ning väljastaks Pavel S.-ile juhtimisõiguse. Eksamineerija keeldus kuldketist, kuid sai ametiisikuna aru, et Pavel S. pakub talle altkäemaksu.

Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör Pavel S.-i karistamist neljakuulise vangistusega. Vangistus jäetakse jäetakse mehe suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Pavel S. ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Küll aga tuleb mehel igal juhul tasuda sundraha riigituludesse ning maksta tasu enda kaitsjale, kokku 1254 eurot.