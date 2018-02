Rolf Roosalu „Eesti laulu“ võistluslugu „Show a Little Love“ on tema sõnul tõeline hea tuju laul.

Nagu varasematelgi aastatel „Eesti laulul“ esinedes, kaasab Rolf selgi korral oma esitusse head sõbrad. „Seda laulu esitades tundub see kõige õigem. Mul peab olema väga hea laval olla, kui ma laulan midagi, mis peaks olema hea tuju lugu. Kuna mul on lihtsalt nii andekad sõbrad, kes oskavad hästi laulda, siis ma ei näegi muud varianti. See saab olema väga fun,“ sõnas ta ERR-i veebistuudios.

Rolf Roosalu (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele „Eesti laulu“ poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks.

