Traagiline tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse suitsetamisest. Kahjuks on lohakas siseruumides suitsetamine jätkuvalt probleemiks, eelmisel aastal sai üle poole tulesurmadest alguse just lohakast suitsetamisest. Tuleohutuse mõttes on kõige turvalisem suitsetada õues ning kustutada sigaretikoni näiteks veega täidetud purki.