Marju Länik läheb võistlustulle looga „Täna otsuseid ei tee“. „Eesti laulul“ osalemine juhtus ootamatult. Minu peas seda mõtet polnud ja ma olen alati arvanud, et see on rohkem nooremate kolleegide jaoks,“ tunnistab tänavu esmakordselt „Eesti laulul“ võistlustules olev armastatud laulja Marju Länik.

Marju jutustab, et sai kevadel kutse osalemaks „Eesti laulu“ laululaagris ning Marju mõtles, et saab sealt oma repertuaari uue loo. „Tahan alati teha originaallugusid.“ Seal hakati lugu meisterdama Liina Saare, Axel Ehnströmi ja Herman Gardarfvega. Kui lugu sügisel aga vormi hakkas võtma, hakati Marjule soovitama, et võiks selle siiski ka „Eesti laulule“ saata. „Mõtlesime, et hea küll, teeme ära – kui edasi ei saa, siis ei saa ju keegi teada, et see laul konkureeris ja laseme uue laulu ikka välja. Jumal tänatud, et see nii läks.“

Marju Länik (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele „Eesti laulu“ poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.

