Erakordne ja kiirelt üle maailma südamed vallutanud 2Cellos on selleaastase Rock in Haapsalu peaesineja. Muusikalisi piire purustav ja visuaalselt efektne 2Cellos esineb Haapsalu Lossihoovis täispika live-ga 21. juulil maailmatuuri The Score World raames.

2Cellos sai alguse alles üsna hiljuti, 2011. aastal, mil Sloveenia-Horvaatia päritolu Luka Šulić ja Stjepan Hauser lasid välja oma esimese tšellodel mängitud loo - Michael Jacksoni "Smooth Criminal". Mehed said kokku ning hakkasid improviseerima aastajagu ennem Horvaatias klassikalise muusika meistriklassis.

Üleöö YouTube-i sensatsiooniks tõusnud duo kogus kiiresti populaarsust juba oma esimese albumiga, kus töödeldi Coldplay, Nirvana, Guns'n'Roses-e jt hitte. Duo esines peagi juba kuninganna Elisabeth II Teemantjuubelil ning tuuritas Elton Johniga.

2Cellos lasi eelmine aasta välja oma neljanda albumi "Score", mis on salvestatud London Symphony Orchestraga. Ka Haapsalu kontserdil saadab 2Cellos-t saatebänd.

Tehniliselt on raske 2Cellos-le midagi vastu panna, nende kõrget talenti on kiitnud nii kriitikud kui sajad tuhanded kontserdikülastajad maailma eri riikides. Mehed ise on öelnud oma crossover-stiili kohta, et nad fännavad samapalju AC/DC-d kui J. S. Bach-i.