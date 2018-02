Täna algas rahvahääletus, et valida laste joonistuste seast laulupeo 150. aastapäevale pühendatud kaheeurose mündi kujundus. Münt on eriline selle poolest, et kavandeid võisid saata vaid lapsed ja kuni 19aastased noored. Kokku jõudis konkursile ligi 8000 joonistust. Mullu sügisel toimunud joonistuskonkurss oli erakordselt populaarne, kokku saatsid lapsed konkursile ligi 8000 tööd. Kõige rohkem kavandeid saatis konkursile Koeru keskkooli kunstiõpetaja Mari-Liis Männik, kelle abiga jõudis Eesti Panka ligi 600 tööd. Eesti eri paigust laekunud joonistuste arve vaata infograafikult. Rahvahääletusele jõudsid kaheksa lapse joonistused, mille valis välja žürii. Rahvahääletusel kõige rohkem hääli kogunud joonistuse järgi kujundatakse üldlaulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurone münt, mis jõuab ringlusse 2019. aastal.

Kõik rahvahääletusele jõudnud tööd on auhinnalised. Tööd on jagatud nelja vanuserühma ning iga vanuserühma populaarseima joonistuse autor saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Populaarsuselt teise koha auhind on kaasaskantav kõlar.

Eesti Pank kutsub kõiki Eesti inimesi hääletama oma lemmikkujunduse poolt aadressil http://lastejaam.err.ee/laulupidu150. Hääletada saab 4. märtsi keskööni. Iga osaleja saab hääletada ainult ühe korra. On oluline tähele panna, et hääl läheb arvesse vaid siis, kui osaleja kinnitab oma valiku. Selleks tuleb klõpsata linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile. Kõikide hääletajate vahel, kes on sisestanud oma meiliaadressi, loositakse välja 25 laulupeo 150. aastapäevale pühendatud kaheeurose mündi kaarti. Auhinna saab kätte kahe kuu jooksul pärast mündi emiteerimist. Taust · Eesti Pank, ERRi Lastejaam ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus kutsusid mullu sügisel kõiki lapsi ja kuni 19aastaseid noori saatma keskpanka joonistusi, mille seast valitakse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud kaheeurose mündi kujundus. Joonistusi koguti neljas vanuserühmas: koolieelikud kuni 3. klass; 4.–6. klass; 7.–9. klass; gümnaasiumiõpilased ja kuni 19aastased noored. · Saadetud kavandite seast valis keskpanga 12 liikmest koosnenud eelžürii mullu detsembris välja 96 joonistust, mis läksid hindamiseks žüriile. Eelžürii koosnes keskpanga töötajatest ja iga joonistust hindas vähemalt kolm inimest. · Jaanuari lõpus kogunenud mündižürii valis omakorda välja kaheksa kavandit (igast vanuserühmast kaks), mis osalevad kolmenädalasel rahvahääletusel. Mündižüriisse kuulusid Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson, kunstnikud Maria Valdma, Mall Nukke ja Vano Allsalu, 2019. aasta laulupeo peadirigent Peeter Perens, laulupeo dirigent Maret Alango, helilooja Pärt Uusberg ja ERRi lasteprogrammi vanemtoimetaja Margus Saar. Keskpanga töötajatest osalesid žüriis asepresident Madis Müller, sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve ning kujundaja Triinu Talve. Üldlaulupeo 150. aastapäevale pühendatud kaheeurone mälestusmünt on erikujundusega münt, mis kehtib maksevahendina kogu euroalal. Esimest korda korraldas Eesti Pank mündi kujunduse leidmiseks joonistuskonkursi laste ja noorte seas. Erikujundusega mälestusmünt lastakse ringlusse 2019. aasta esimesel poolel. Victoria Irval, 6-aastane, Võsu Kool (Eesti Pank) Võsu koolitüdruk räägib oma kavandist Victoria Irval, 6-aastane, Võsu Kool Mida oled oma mündikavandile joonistanud ja kust said selleks mõtte? Kavandile joonistasin kaks tüdrukut, kes laulavad rõõmsaid eesti laule. Ilm on ilus ja seal on palju linde. Joonistasin ka Eesti lipu. Kui kaua oled joonistamisega tegelenud? Hakkasin juba 2-aastaselt joonistama. Minu klassijuhataja annab meile ka kunsti tundi. Samuti käin ma kunsti ringis Millega sulle meeldib tegeleda? Mulle meeldib õues olla. Elan maal. Mul on oma suur aed, kus saan naabrilastega mängida. Kas ja kuidas oled laulupeoga kokku puutunud? Eelmisel aastal esimest korda käisin Noorte laulupeol ja järgmisel aastal on ka plaan emme, issi ja õega minna. Minu emme on laulupeol käinud ja seal kaare all laulnud. Mis laulupeo juures kõige rohkem meeldib?