Kolm inimest suri, kui ekskursioonifirma Paillon Airwaysi helikopter EC-130 Suure kanjoni piirkonnas alla kukkus.

Õnnetus juhtus laupäeval kohaliku aja järgi kella poole kuue paiku õhtul, vahendas CNN. Hualapai reservatsiooni politseiülema Francis E. Bradley sõnul olid hukkunuteks kolm Briti turisti - 27aastane Becky Dobson, 32-aastane Jason Hill ja 30-aastane Stuart Hill.

Õnnetuse hetkel viibis kopteris lisaks nimetatuile veel kolm reisijat ning piloot. Päästjate sõnul oli nende kohale jõudes piirkonnas pime ning valitsesid tuulised ilmaolud.

Turismifirma on öelnud, et nad teenindavad aastas ligi 600 000 reisijat. Pärast laupäeval juhtunut õnnetust kinnitas ettevõte, et nad on alati järginud föderaalse lennundusameti lennuohutuseeskirju.