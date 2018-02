29-aastane kanadalane Lauren on neitsi, kuid valmistub siiski peatselt emaks saama. Kuidas on see võimalik? Lauren leiab, et suudlemine on imelik ja kohtingutel käimine pole tema jaoks, kuid see ei ole takistanud naisel emaks saamise poole püüdlema. Religioossest kogukonnast pärit Lauren leidis spermadoonori ning sünnitab oma esimese lapse juunis. Lauren on erianud enda pere, sõprade ja arstide nõu ning ütleb, et ootab elevusega neitsina emaks saamist. Naine kinnitab, et on õnnelik, et saab kogu ülejäänud eluks neitsiks jääda ning ta loodab, et emaks saamine vabastab ta kohustusest käia kohtingutel.

Ühtlasi kannatab Lauren hüpopituitarismi all. See on haruldane häire, mis mõjutab hormoone. Laureni keha ei saa õigeid hormonaalseid signaale, muuhulgas ka neerupealised ja munasarjad. Seetõttu algas ka Laureni puberteet hiljem ning koolis noriti teda seepärast.

Lauren tunnistab, et kohtamas käimine on tema meelest mõttetu. Ta lisab, et kuigi on mõnel kohtingul käinud, pole see lihtsalt tema jaoks ning ta eelistab keskenduda iseendale.