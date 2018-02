On selgunud tõsiasi, et telekokk Jamie Oliveri Itaalia restoranide ketil on üle 80 000 euro võlgu. Neist üle kahe miljoni on võlad ettevõtte töötajatele.

Daily Maili andmetel levivad kuuldused, et teletäht palus rendileandjaid, et nood langetaks tema restoraniruumide üürihindu. Oliveril on raskusi rendipindade eest tasumisega, kuna ta on niigi rahalistes raskustes. Oliver on võlgu nii enda töötajatele, ruumide üürileandjatele kui ka võlausaldajatele ja tarnijatele.

Telekoka restoranikett teatas reedel, et ettevõttesiseste muudatuste tõttu suletakse ilmselt 12 restorani. Kokku on Oliveri Itaalia restoranide ketis 53 söögikohta. Ümberkorralduste tõttu kaotab oma töö 450 inimest. Kusjuures ümberkorralduskava on suuresti võlausaldajate ette kirjutatud.

Eelmisel aastal sulges Oliver kuus restorani, tuues põhjuseks keerulise olukorra kaubanduses, personalikulude kasvu ning Inglise valuuta nõrgenemise.