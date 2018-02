„Kas sa oled varem Ennu Rattal käinud?” küsib mult võluv, pisut svipsis neiu. Raputan pead. „Päriselt?” küsib ta, näol üllatunud ilme. Kinnitan, et pole. Neiu pöörab oma muusika taktis nõksuma hakkava pea tagasi lava poole. Mõnikümmend sekundit hiljem vaatab ta aga taas minu poole ning küsib viimast korda: „Kohe tõesti pole varem Ennu Rattal käinud?”

Tõsi, see on minu esimene Ennu Ratta külastus, ent sosinad pealinna kõige rajumast peost on minu kõrvu kandunud küll. Tundub, et olen valinud omapärast nime kandva üritusteseeriaga tutvumiseks ideaalse õhtu – veebruari esimesel reedel pakub Ennu Ratas Balti jaama uhkesse klaasvestibüüli kogunenutele topelt annuse kuldset klassikat. Lavale astuvad Eesti muusikamaastiku kuulsaimad popidiivad: Anne Veski ja Marju Länik.

Üllataval kombel leidub aga keegi, kes osutub tol õhtul vaat et nõutumaks kui ürituse retrohõngulistel postritel ilutsenud daamid kahepeale kokku. See on multitalent otse Viinahaualt, Veski ja Läniku superfänn number üks – Hillar Kohv. Ent ärme ruttame sündmustest ette.