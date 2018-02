New York Timesi läinudreedene artikkel kirjeldas värvikalt, kuidas Ühendriikide salateenistused lasid end Peterburist pärit venelasel haneks tõmmata, makstes talle 100 000 dollarit midagi olulist vastu saamata. Laupäeval teatas CIA, et New York Times on trükkinud võltsuudise. Mingit müstilist venelast polevat olemas ja raha pole keegi maksnud.

Oma artiklis toetus New York Times anonüümseks jääda soovinud USA ja Euroopa Liidu luureametnikele, kelle sõnul peeti salapärase venelasega pikki kuid läbirääkimisi, et saada tagasi Rahvusliku Julgeolekuagentuuri (NSA) küberrelv, mille Vene häkkerid pihta panid. Lisaks lubanud venelane anda materjale president Trumpi Venemaa-sidemete kohta ja muuhulgas video, kuidas Trump lõbutseb 2013. aastal Moskva hotellis prostituutidega. USA eriteenistused olla teinud venelasele selgeks, et ei vaja mingeid paljastusi Trumpi kohta, küll aga NSA-lt varastatud koode ja küberrelva. Kõneluste vahendaja olnud Saksamaal elav USA kodanik, kellele müstiline venelane olevat näidanud 15sekundilist filmilõiku mehest, kes räägib kahe naisega. Väidetavalt olla lõik katkend 2013. aastal Moskva hotellis toimunust. USA eriteenistuste huvi äratas kõige rohkem see, et venelane olla näidanud filmilõiku Venemaa Berliini saatkonnas, mis kaudselt kinnitas, et tal võib tõepoolest olla sidemeid Venemaa juhtkonnas. Inglaste andmeil aga oli mehe ainsaks tegevuseks pankroti äärel olev väligrille müütav firma.

Edasisi kohtumisi korraldati Saksa provintsilinnades, mis on paljudele tuttavad John le Carre spiooniraamatuist. Ühtlasi jälgisid USA vastuluurajad, kuidas venelane lendas Peterburist Viini armukesega kohtuma, külastas Berliini ja lendas tagasi koju. NSA olevat saatnud oma ametlikult Twitteri kontolt venelasele tosinkond kodeeritud sõnumit.