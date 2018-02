Järgmisest aastast jõustub teatud väärtegude puhul trahvide hinnakiri. See ei pruugi aga tähendada head meie üldisele liikluskultuurile. Vandeadvokaat Indrek Sirk leiab, et uus seadus võib näiteks suurendada kiiruseid meie maanteedel.

"Kui turvavööta sõitu menetlatakse tavakorras, siis on maksimaalne rahatrahv 200 eurot. Politsei kohaldatavad keskmised karistused loomulikult ei küündi sinna maksimumini välja, vaid poole määrani. Mõjutustrahvid on kindlasti odavamad kui maksimumtrahvid ja kindlasti odavamad kui praegu politsei poolt määratavad karistused. Teatud mõttes on ta vastutulek inimestele. Karistused lühimenetluses vähenevad," rääkis Sirk "Seitsmestele uudistele".

Sirk jätkas, et mõjutustrahv muutub justkui maksuks. Mees usub, et uus trahvimise kord toob kaasa rohkem kiiruseületamisi.