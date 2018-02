Praegused sündmused võivad kunagised juhtumised taas meelde tuua. Midagi on minevikus lahendamata jäänud ja võib selguda, et sa ei suuda praegugi seda rahulikult võtta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sõprus- ja armusuhted võivad kummalisel moel põimunud olla. Välistatud pole seegi, et keegi su sõpradest üllatab sellega, et su endise kallima käevangus avalikkuse ette ilmub.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ole ettevaatlik, kui kasutad tööl või koduses majapidamises elektritööriistu või teravaid esemeid. Järgi turvanõudeid ning ära tee tööd keskendumata ja kiirustades.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Rutiinne tegevus on väga vastumeelne. Tahad teha midagi huvitavat, proovida midagi niisugust, mida sa varem kunagi teinud ei ole. Tekkida võib huvi ekstreemspordi vastu.

Neitsi

23. august – 22. september

Tahad kodus midagi põhjalikult ümber korraldada. Seejuures tasuks aga kõigepealt lähedaste arvamust küsida. Kui omapäi muudatusi teed, ei pruugi see neile meeldida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sulle loomuomane vajadus tasakaalukuse järele näib olevat sind maha jätnud. Kipud olema rahulolematu ja noriv, võid kallimat süüdistava sõnavalinguga üllatada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul võib olla tahtmine tööasjad ümber korraldada või sootuks töökohta muuta. Eriti kannatamatuks muudab sind see, kui sissetulek jääb oodatust väiksemaks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Marsi poolteistkvadraat Uraaniga utsitab sind otsima teravaid elamusi. Tahad oma julguse, jõu ja osavuse proovile panna. Hirmu ei tunne sa vaat et mitte millegi ees.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kuu ja Pluuto ühendus annab emotsioonidele jõu. See võib pinnale tuua seni maha surutud olnud tugevad tunded. Ära proovi neid uuesti alla suruda, leia viis enese väljendamiseks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Äriasjus võid soodsad olukorrad kiiresti ära kasutada. Et õhkkond on elektrit täis, on suhtlemine kaaslastega raskendatud. Koostöö ei pruugi sujuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Pärast lõunat võib olukord pingeliseks kiskuda. Täna ei ole hea päev tähtsate rahaliste tehingute tegemiseks. Asjaosalised võivad ootamatult meelt muuta.

