Nii Eestis kui mujal maailmas on üha häälekamalt end kuuldavaks tegemas vaktsiinivastased, kelle põhjendused ja hirmujutud on pannud paljusid teisi vanemaid oma laste vaktsineerimisest loobuma. Seetõttu on Eruoopas hakanud levima rasked nakkushaigused, mis olid juba muidu unustusehõlma vajunud. Tihti ei suuda ka arstid vanemaid ümber veenda ning lähevad nendega lihtsalt konflikti. Mis oleks lahenduseks?

"Vaktsiinivastaste puhul on selline fenomen, et nad sulgevad ennast sellistesse filtrimullidesse ehk nad tarbivad seda infot, mida nad soovivad tarbida. Selleks on vaktsiinivastased grupid Facebookis, on teatud meedia, mida nad tarbivad. Seal grupis sees olles on üsna raske näha seda teist poolt," rääkis "Seitsmestele uudistele" Marilin Noorem, kes uuris oma magistritöös laste vaktsineerimist.

Vaktsiinivastasus on viinud vaktsineerimise populaarsuse langemisele nii Eestis kui ka mujal maailmas. Seetõttu on hakanud tagasi tulema rasked nakkushaigused, mis olid juba unustusehõlma vajumas. Näiteks suri Euroopa liidus möödunud aastal 34 last leetritesse.

Infektsioonihaiguste dotsendi Matti Maimetsa sõnul peaks selline leetrisurmade arv kuuluma paarisaja aasta tagusesse aega. "Meie baseerume teadusuuringutel ja need ütlevad, et vaktsiinid on äärmiselt ohutud," rääkis Maimets ja lisas, et vaktsiinivastased on sageli meditsiinikauged ning mõtlevad mütoloogiliselt.