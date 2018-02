„See, et piirikaubandus on üldse tekkinud, näitab, et Eesti on ajanud valet poliitikat“, „Aktsiisitõus ei ole mõistlik ja see tuleks minu hinnangul ära jätta“, „Aktsiisid on täna ületanud mõistliku piiri ja toovad meie majandusele rohkem kahju“. Rahandusminister Toomas Tõniste ei jää aktsiisipoliitika kritiseerimisel tagasihoidlikuks. Kuid mida muud saakski minister öelda alkoholiaktsiisi 55 miljoni euro võrra alalaekumise valguses?

Paraku on need karmid sõnad kontrastis valitsuse tegevusplaaniga. Peame tõsiselt mõtlema, teema tuleb päevakorda, ootame ära analüüsid, on olnud rahandusministri selgitused edasiste sammude kohta. Ettevaatlikkus on põhjendatud, sest praeguse valitsuse suuremaid apsakaid saab seostada just liigse rapsimisega. Teisalt – piirikaubandusega süvenenud probleemidest räägime juba 2016. aastast, ja aktsiisi tõstmine pole tulemust vaadates jäänud just puuduvate analüüside taha.

Pealegi pole küsimus enam selles, kas 2019. aasta jaanuariks plaanitud aktsiisitõus tuleks ära jätta, vaid kas viimaseid tõuse tuleks hoopis tagasi pöörata. Kahju majandusele on üks asi, kuid Lätist nn aastavarudega koju tulijad, kes selle alkoholikoguse tunduvalt kiiremini alla kulistavad, on tõsisemgi murekoht.