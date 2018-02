Kooseluseadus võeti 2014. aastal vastu 40 poolt- ja 38 vastuhäälega. Seadus jõustus 2016. aastal ilma rakendusaktideta. See seadus annab Eestis esimest korda samast soost partneritele võimaluse registreerida oma kooselu ja saada sellele riiklik tunnustus. Kooseluseadus kaitseb partnerite varasuhteid, võimaldab peresisest lapsendamist jpm. Aktide puudumine tähendab aga seda, et kooseluseadusega reguleeritud igapäevaseid toiminguid võib olla keeruline teha. Näiteks, kui kellelgi on vaja tõestada, et nad on registreeritud kooselus, peavad nad selleks ette näitama kooselulepingu, sest erinevalt abielust pole see kantud registrisse. Praktikas tähendab see, et koosellunu peab kooselulepingut kaasas kandma. Rakendusaktide puudumine ja poliitikute korduv sooviavaldus kooseluseadust tühistada on mitu korda tõstatanud küsimuse, kas ei oleks õige panna kooseluseadus rahvahääletusele, uurida välja, mida rahvas tahaks, ning panna teemale punkt.

Eesti on demokraatlik riik, kus kõrgem võim kuulub rahvale. Seetõttu võibki osale inimestest tunduda, et kooseluseaduse asjus rahvahääletuse korraldamine on igati loogiline valik. Näiteks toimus 2003. aastal rahvahääletus, et otsustada, kas Eesti astub Euroopa Liitu. Eesti liitumine Euroopa Liiduga oli riiklik küsimus, mis puudutab meid kõiki. Seega oli rahvahääletus igati õigustatud. Kooseluseadus ei mõjuta aga otseselt kõigi Eesti elanike käekäiku, vaid ühe vähemusgrupi õigusi, kohustusi ja vabadusi. Seetõttu oleks vale lubada enamusel otsustada elanikkonna väiksema grupi üle, kelle õiguste ja vabaduste olemasolu neid ei puuduta ning kelle probleemide spetsiifikaga nad ilmselt väga kursiski pole.

Demokraatliku otsustusprotsessi eesmärk on, et osalejad jõuavad üksmeelele, mitte enamuse tahte kehtestamine vähemuse üle. Lühidalt öeldes tähendab see, et enamus ei otsusta vähemuste õiguste ja vabaduste üle. Viimastel aastatel oleme siiski näinud riike, kus vähemuste õiguste üle on otsustatud rahvahääletusega, näiteks Iirimaal ja Austraalias. Rahvahääletusest hoolimata on ka nemad tõdenud, et vähemuste õigused ei tohiks oleneda enamuse tahtest – seda vaatamata asjaolule, et tänu rahvahääletusele saavad neis riikides samast soost partnerid abielluda.