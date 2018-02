Seadust ei rikuta sugugi ainult pahatahtlikkusest. Piletita sõit ühistranspordis, suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas ja auto registreerimismärgi porist puhastamata jätmine on vaid mõned näited pisirikkumistest, mis võivad ette tulla pelgalt hooletusest. Karistusest see loomulikult ei vabasta, kuid küsimus karistuste proportsionaalsuse kohta on sellegipoolest omal kohal.

Tuleb tunnustada, et valitsus on heaks kiitnud eelnõu, mis näeb ette, et järgmisest aastast on väiksemate väärtegude puhul võimalik rakendada lühimenetlust. Kodanik ei pääse sel juhul küll trahvist, küll aga umbes 20minutilisest ootamisest, mis on seni kulunud paberite vormistamiseks, ja tundunud tüütu lisakaristusenagi. Ajasäästu lubab arvatavasti seegi, et ära jääb tülikas vaidlus trahvi suuruse põhjendatuse üle – „hinnakiri“ kehtib ühtmoodi kõigile. Meie toodud näidetes läheb piletita sõit tulevikus maksma 20 eurot, nagu ka vales kohas suitsetamine ja loetamatu registreerimismärgiga sõidukiga liiklemine. Lühimenetlusega määratava trahvi ülemmäär – 80 eurot –tuleb välja käia liikluskindlustuseta, registreerimata või tehnoülevaatuseta sõiduki juhtimise eest. Aeg on aga ühtmoodi kallis kõigile ja eelnõu suurim võit on ehk see, et suureneb politsei nähtavus liikluses.

Et lühimenetluse korral ei jää isegi märget karistusregistrisse, paneb ometi küsima, kuidas mõjutab eelnõu seaduseks saamisel korduvrikkujate käitumist. Kas „maksa ja sõida“ süsteem suurendab nende hulka, kelle jaoks ettenähtud kiirusest kuni 20 km/h kiiremini sõitmine on norm? Kui probleemiks on aga karistusregistrisse kantud inimeste suur hulk, siis miks mitte oodata, kuni politsei suurem nähtavus tänavatel esimesi tulemusi annab ja rikkumiste arv päriselt väheneb?

Tulles pealkirjas püstitatud küsimuse juurde, siis on kiire ja mugav väärteomenetlus meie kõigi huvides. Seda küll vaid siis, kui politsei ei taandu pelgalt trahvimasinaks, kelle kogu aur läheb pisirikkujate püüdmisele, et täita riigieelarvet, vaid vabanenud ressursse õnnestub tõepoolest kasutada kiiremaks sekkumiseks näiteks roolijoodikute tabamisel jt ohtlike olukordade lahendamisel.