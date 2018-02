Daily Record kirjutab, et endine jalgpallur Chris (27) viis Louise'i (29) Londonisse ning soovitas naisel lõbusalt aega veeta. Kõigest 24 tundi hiljem võttis ärevuse ja depressiooni all kannatav Chris endalt elu, jalutades kiirrongi alla. Mis kõige jubedam, Louise oli sel hetkel Chrisiga telefoni teel ühenduses.

"Mul on telefonis rongiäpp ja ma mäletan, et ma vaatasin seda. Tuli teade, et rongiliikluses on probleeme, kuna miski põrkas rongiga kokku, kuid ma lootsin siiski, et see pole tõsi," meenutab Louise. "Chrisil oli, mille nimel elada, kuid ta oli haige. Enne, kui ta jõudis abi saada, võttis ta oma elu ise."

Louise on asunud Chrisi surmast rääkima, kuna püüab sel viisil enda elu uuesti rööpasse seada. Naise kaotusvalu on pärast ligi kahte aastat siiani alles.

Chris oli jalgpallur, kes oli mänginud nii Falkirki, Livingstoni kui Bradford City heaks. Vaimse tervise probleemid ilmnesid Chrisil pärast seda, kui ta ei taastunud korralikult enda lülisambaoperatsioonist. Mehe karjäär hääbus. Selle asemel, et jätkata hästitasustatud täiskohaga jalgpallurina, asus Chris tööle vabrikusse ning jätkas mängimist osalise ajaga Clyde FC-s.

Mõned kuud enne surma tegi Chris keeruka otsuse nin otsustas jalgpallist täielikult loobuda, et enda onu firmas müügimehena tööle asuda. Kaheksanädalase koolitusperioodi jooksul tunnistas ta, et maadleb depressiooniga ning paar nädalat hiljem võttiski Chris endalt elu.