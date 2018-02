Lennuk oli teel Moskva Domodedovo lennujaamas Orskisse, mis asub Venemaa-Kasahstani piiri läheduses.

Lennuki rusud leiti Moskvast 80 kilomeetri kauguselt, Ramenski rajoonist Argunovo ja Jussupovo külade vahelt lumme mattunud põllult, mille juurde ei vii korralikku teed.

Interfaxi teatel ei õnnestunud päästemeeskondadel õnnetuspaigale sõidukitega esialgu ligi saada ning päästjad võtsid teekonna ette jalgsi. Hiljem saadi siiski vajaliku tehnikaga ligi.

Külameeste väitel oli lennuk enne allakukkumist süttinud, nad olid kuulnud kahte plahvatust ja märganud tiiva all tuld. Lennuki rusud on päästjate teatel laiali umbes kilomeetrise raadiusega alal. Kopteritelt tehtud otsingus tõi selguse, et õnnetusest ei pääsenud keegi eluga. Lennuki pardal oli kolm viie- kuni 17aastast last.

Leitud on juba mitukümmend surnukeha ning ka lennuki must kast. Esialgsetel andmetel oli üks hukkunutest Šveitsi kodanik.

Õnnetuse uurimist juhib Vene hädaolukordade ministeerium. Sündmuskohale sõitis ka Vene transpordiminister Maksim Sokolov.

Üks sünnipäevalaps pääses, teine mitte

Maksim Kolomeitsev pääses õnnetusest, kirjutavad Venemaa internetiportaalid. „Mul oli sünnipäev, otsustasin viimasel hetkel, et veedan selle päeva ikkagi lähedaste keskel, ja andsin pileti tagasi,“ rääkis Kolomeitsev. Sünnipäev oli ka ühel hukkunud lennureisijal, keda lähedased kannatamatult Orski lennujaamas ootasid enne, kui neid rabas kohutav teade lennuõnnetusest.

Esimesena avaldas õnnetuspaigast video 5. telekanal. Heliribal on kuulda lapsehäält, mis hõikab: „See on postilennuk! Vaadake – kirjad vedelevad.“

Ilmselt sellele videokaadrile tuginedes kirjutasid internetiportaalid, et An-148 võis kokku põrgata posti vedanud kopteriga. See info lükati varsti ümber. Venemaa postiteenistuse andmeil oli õnnetuslennuki pardal paarikümnekilone postikott. Päästemeeskond teatas hiljem, et vähemalt üks lennuki nõndanimetatud mustadest kastidest on leitud, kuid esialgu on võimatu öelda, kas õnnetuse põhjustasid ilmastikuolud, piloodi eksimus või lennuki mehaaniline rike. Internetiportaali Gazeta.ru teate, nagu oleks piloot pärast õhkutõusmist teatanud häiretest lennuki pardal ja palunud luba hädamaandumiseks, lükkasid teised uudistekanalid ümber.

Lennukit ei hooldatud korralikult?

Õnnetuse täpsema põhjuse selgitab kriminaaluurimine. Ajalehe Moskovski Komsomolets internetiportaal kirjutas eile, et selle lennukiga polnud läinud aasta novembris viimase kontrolli ajal kõik korras. Ilmnes, et lennukil oli ekspluatatsioonieeskirjades ettenähtust väiksema sagedusega vahetatud õli ja pestud õlifiltreid. Saraatovi internetiportaali Vzgljad.info kirjutab, et eelmise aasta lõpust alates lahkus lennufirmast hulk spetsialiste, kes polnud rahul töötingimuste ja palgaga. „Pärast seda õnnetust pannakse meie firma kinni,“ kurtis raadiojaamale Svoboda üks lennukompanii töötaja.

An-148 komandör Valeri Gubanov oli Venemaa uudistekanalite andmeil kogenud piloot, lennanud 5000 tundi, millest peaaegu pooled An-148 tüüpi lennukitel. Õhulaev ise oli suhteliselt uus, valminud 2010. aastal Voroneži lennukitehases, kus seda tüüpi lennukeid toodetakse Ukraina firma Antonovi litsentsi alusel.

(Reuters/Scanpix)

(Reuters/Scanpix)

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018