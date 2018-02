Moskvast õhku tõusnud lennuk kadus radarilt ning pealtnägijate sõnul kukkus see linna lähedal alla. Lennuki pardal oli õnnetuse hetkel 71 inimest.

Vene uudisportaalid kirjutavad, et lennuk Antonov An-148, mida käitas Saratovi lennufirma, kukkus pühapäeva pärastlõunal Moskva lähedal alla. Lennuk oli teel Moskva Domodedovo lennujaamas Orskisse, mis asub Venemaa-Kasahstani piiri läheduses.

"Teate järgi kukkus lennuk alla Argunovo küla lähedal Moskva regioonis," sõnas allikas Interfaxile, lisades, et tõenäoliselt ei jäänud meeskond ega reisijad ellu.

Õnnetuse uurimist juhib Vene hädaolukordade ministeerium. Sündmuskohale sõitis ka Vene transpordiminister Maksim Sokolov.

Interfaxi teatel ei õnnestu päästemeeskondadel õnnetuspaigale sõidukitega ligi saada ning päästjad peavad tee ette võtma jalgsi. Juba on leitud kaks surnukeha.

